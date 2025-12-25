ElEuro y libra esterlina cotiza a 0.8714 GBP este jueves, 25 de diciembre de 2025 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,09% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.43%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 5.13% en la cotización.

La cotización del Euro y libra esterlina (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor. Este crecimiento sugiere un interés creciente por parte de los inversores y una mayor confianza en la moneda.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo podría revelar factores que influyen en esta alza y su sostenibilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.13%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 4.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y libra esterlina (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.