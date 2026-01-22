ElEuro y libra esterlina cotiza a 0.8709 GBP este jueves, 22 de enero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de 0,09% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.47%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 4.37%.

La cotización del Euro y libra esterlina (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía relacionada.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para entender las razones detrás de este comportamiento y su posible sostenibilidad en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 4.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 4.51%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.