En la sesión de apertura de este jueves, 19 de febrero de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8732 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,01% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.43%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 2.83%. La cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, reflejando un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un interés renovado por parte de los inversores y una mayor confianza en la moneda. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que puede ser susceptible a cambios en el mercado. Un análisis más profundo podría revelar factores que influyen en esta alza y su sostenibilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 3.37%, es menor que la volatilidad anual del 4.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.