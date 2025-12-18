Este jueves, 18 de diciembre de 2025, el Euro y libra esterlina cotiza a 0.8777 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0%.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una leve disminución del -0.03%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 5.19% en su valor.

La cotización del Euro y libra esterlina (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un interés renovado por parte de los inversores y una posible recuperación en el mercado.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el futuro. La estabilidad de la cotización dependerá de factores económicos y de la confianza del mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 3.73%, es menor que la volatilidad anual del 4.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.