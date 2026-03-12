En la sesión de apertura de este jueves, 12 de marzo de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8629 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,05% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.39%, mientras que en el último año ha mostrado una variación positiva del 2.65%. Estos cambios reflejan las fluctuaciones en el mercado de divisas y las condiciones económicas subyacentes. La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría ser un signo de confianza por parte de los inversores. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de diversos factores económicos. Un análisis más profundo es necesario para entender si este aumento se mantendrá en el futuro o si podría revertirse. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 2.46%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 4.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.