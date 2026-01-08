Este jueves, 8 de enero de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8685 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,12%.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.26%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 3.23% en su valor.

La cotización del Euro y libra esterlina (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En los últimos tres días, se ha observado un incremento constante en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza de los inversores.

Este crecimiento en la cotización podría estar impulsado por factores económicos favorables o un aumento en la demanda de la moneda. La tendencia positiva sugiere un ambiente optimista en el mercado, lo que podría atraer a más inversores en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 3.69%, es menor que la volatilidad anual del 4.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.