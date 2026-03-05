Este jueves, 5 de marzo de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.87 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,03%. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.7%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 3.42%. La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento consecutivo sugiere un interés creciente por parte de los inversores y una posible recuperación en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo de los próximos días para determinar si se mantendrá o si se revertirá. La estabilidad en la cotización podría depender de factores económicos externos y decisiones políticas que afecten la confianza en la moneda. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 3.47%, es menor que la volatilidad anual del 4.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.