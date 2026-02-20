ElEuro y dólar cotiza a 1.1758 USD este viernes, 20 de febrero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,09% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -0.92%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 2.15% en la cotización. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. En los últimos tres días, se ha observado una disminución constante en su valor, lo que indica un cambio en el comportamiento del mercado. Este descenso podría estar relacionado con factores económicos recientes que han influido en la oferta y demanda de la moneda. Es importante monitorear esta tendencia para anticipar posibles cambios futuros en la cotización. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar, con un 2.94%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.