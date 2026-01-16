En la sesión de apertura de este viernes, 16 de enero de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1614 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,04% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una leve disminución del -0.09%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 2.75% en la cotización.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva, continuando con el aumento que se ha observado en los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar impulsado por factores económicos favorables.

En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, esto podría haber indicado una disminución en la confianza de los inversores. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un escenario posible, lo que reflejaría un equilibrio en el mercado.

En general, la tendencia actual sugiere un clima económico optimista que podría influir en decisiones de inversión a corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar, con un 3.52%, es menor que la volatilidad anual del 6.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.