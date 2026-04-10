ElEuro y dólar cotiza a 1.169 USD este viernes, 10 de abril de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,02% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 1.56%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 0.84%. Esto refleja una ligera tendencia al alza en el valor del euro en comparación con el dólar en el corto plazo. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda, lo que podría estar impulsando su demanda en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos y políticos que podrían influir en el futuro. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en los próximos días. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 7.71%, es mayor que la volatilidad anual del 6.61%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.