Este viernes, 9 de enero de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1651 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,06%.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -0.46%, mientras que en el último año ha mostrado una variación positiva del 2.91%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento consecutivo sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar impulsando su valor al alza.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos más amplios. Un análisis más profundo será necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 1.60%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.