El Euro y dólar cotiza a 1.1543 USD este viernes, 7 de noviembre de 2025 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,4% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.11%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 10.09%.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento consecutivo sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables.

La estabilidad en el mercado también se ha visto reflejada en la confianza de los inversores, quienes parecen optimistas ante las proyecciones económicas. Este comportamiento podría anticipar un periodo de mayor estabilidad en la cotización del dólar en el corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 3.99%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1 USD, según los últimos datos registrados.