Este viernes, 6 de marzo de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1606 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,26%. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -1.95%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -0.74%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del euro en relación al dólar en ambos períodos. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que puede ser influenciada por diversos factores económicos y políticos que podrían alterar su rumbo en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 6.27%, es menor que la volatilidad anual del 6.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.