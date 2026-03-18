En la sesión de apertura de este miércoles, 18 de marzo de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1525 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,12% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.51%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.5%. Esto indica una ligera recuperación reciente, aunque a largo plazo el euro ha perdido valor frente al dólar. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría ser un reflejo de la confianza de los inversores. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en función de factores económicos y políticos. Un análisis más profundo es necesario para entender las implicaciones a largo plazo de este aumento en la cotización. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 5.65%, es menor que la volatilidad anual del 6.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.