En la sesión de apertura de este miércoles, 17 de diciembre de 2025, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1718 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,26% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una ligera disminución del -0.19%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 7.36% en la cotización.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, reflejando un aumento en su valor. Este cambio sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado actual.

El análisis de esta tendencia indica que los factores económicos y políticos recientes han influido favorablemente en la percepción del dólar, lo que podría continuar impulsando su cotización en el corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 1.91%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1 USD, según los últimos datos registrados.