ElEuro y dólar cotiza a 1.1791 USD este martes, 24 de febrero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,02% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.19%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 2.05%. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento consecutivo sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de mayor confianza en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo del tiempo, ya que cambios repentinos en el mercado pueden afectar su estabilidad. La situación actual podría reflejar un momento favorable, pero se requiere cautela ante posibles fluctuaciones futuras. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 3.80%, es menor que la volatilidad anual del 6.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.