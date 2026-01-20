ElEuro y dólar cotiza a 1.1699 USD este martes, 20 de enero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,51% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.78%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 4.19%. Estos movimientos reflejan las fluctuaciones en el mercado de divisas y las condiciones económicas globales.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva, continuando con el aumento que se ha observado en los últimos días. Este crecimiento sostenido sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables.

En contraste, la tendencia de la cotización en días anteriores había sido más variable, lo que generaba incertidumbre en el mercado. Sin embargo, el reciente aumento indica una posible estabilización y confianza en la economía local.

Este cambio en la tendencia podría reflejar un optimismo renovado entre los inversores y una mejora en las condiciones económicas generales.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 3.90%, es menor que la volatilidad anual del 6.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.