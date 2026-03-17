ElEuro y dólar cotiza a 1.1497 USD este martes, 17 de marzo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,02% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -0.21%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -1.93%. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría ser un reflejo de la confianza de los inversores. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en función de factores económicos y políticos. Un análisis más profundo es necesario para entender las implicaciones a largo plazo de este aumento en la cotización. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 5.16%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que es menor que la volatilidad anual del 6.56%. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.