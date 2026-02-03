ElEuro y dólar cotiza a 1.1815 USD este martes, 3 de febrero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,14% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -1.28%, mientras que en el último año ha mostrado una variación positiva del 3.87%. Estos cambios reflejan la dinámica del mercado y las fluctuaciones en la economía global.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva, continuando con el aumento que se ha observado en los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar impulsando su valor al alza.

En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, esto indicaría una disminución en la confianza de los inversores en la moneda. La estabilidad en la cotización, por otro lado, reflejaría un equilibrio en el mercado sin cambios significativos en la percepción del dólar.

En general, la tendencia actual sugiere un optimismo en el mercado respecto al dólar, lo que podría influir en decisiones de inversión y en la economía en general.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 5.89%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.70%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.