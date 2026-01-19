En la sesión de apertura de este lunes, 19 de enero de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1627 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,03% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una ligera disminución del -0.15%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 3.37%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento consecutivo sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar impulsando su valor al alza.

En contraste, la tendencia de los días pasados había sido más estable, lo que indica un cambio significativo en el comportamiento del mercado. Este nuevo impulso podría reflejar factores económicos que están influyendo en la percepción de los inversores.

Este cambio en la tendencia podría ser un indicativo de un entorno económico más favorable o de expectativas optimistas en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 2.25%, es menor que la volatilidad anual del 6.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.