En la sesión de apertura de este jueves, 26 de febrero de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1808 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,06% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.2%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.89%. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que puede verse afectada por diversos factores económicos y políticos en el futuro cercano. Un seguimiento constante permitirá anticipar posibles cambios en la cotización. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 4.27%, es menor que la volatilidad anual del 6.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.