ElEuro y dólar cotiza a 1.1699 USD este jueves, 22 de enero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,22% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.8%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 4.59%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado actual.

En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, esto podría haber reflejado una disminución en la demanda o factores económicos adversos. La estabilidad en la cotización también podría haber indicado un equilibrio en el mercado, sin cambios significativos en la percepción de la moneda.

En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda dólar, lo que podría tener implicaciones positivas para la economía en el corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 5.62%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 6.59%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.