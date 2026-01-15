En la sesión de apertura de este jueves, 15 de enero de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1636 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,08% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.01%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.61%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado.

El análisis de esta tendencia revela que los factores económicos actuales están favoreciendo el fortalecimiento del dólar, lo que podría tener implicaciones significativas para el comercio y la inversión en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar, con un 2.96%, es menor que la volatilidad anual del 6.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.