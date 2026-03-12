Este jueves, 12 de marzo de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1554 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,49%. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -0.56%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -1.83%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del euro en relación al dólar en ambos períodos. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento en el valor sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo de los factores que influyen en esta situación será crucial para entender su sostenibilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar ha sido del 7.34%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 6.55%. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.