Este jueves, 9 de abril de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1666 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,06%. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 1.25%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 0.68%. Esto indica una ligera tendencia al alza en el valor del euro en comparación con el dólar en el corto plazo. Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado. En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, habría reflejado una disminución en la demanda y una posible inestabilidad económica. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda y una posible mejora en la situación económica. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 7.75%, es mayor que la volatilidad anual del 6.63%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.