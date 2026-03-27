La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este viernes, 27 de marzo de 2026 es de 3,75 euros y documentan un total de 31.696 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,27%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de las fluctuaciones, se observa una ligera recuperación hacia el final del período, lo que sugiere cierta estabilidad en el mercado. En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se ha situado en un 15.89%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 24.39%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal es menor que la anual, sugiriendo menos variaciones en su desempeño reciente. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una compañía española de seguros y reaseguros, con sede en Madrid. Fundada en 1933, se ha consolidado como una de las principales aseguradoras en el mercado español y en América Latina, ofreciendo una amplia gama de productos que incluyen seguros de vida, salud, automóviles y hogar. La empresa cotiza en el Ibex 35 y cuenta con una fuerte presencia internacional, operando en más de 40 países. Mapfre se destaca por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, así como por su sólida reputación en el sector asegurador, lo que la convierte en un referente en el ámbito financiero.