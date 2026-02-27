Este viernes, 27 de febrero de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 3,99 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 167.501. Esta cifra refleja una variación del 0,3% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y solo 3 descensos. Esto sugiere un interés creciente por parte de los inversores, a pesar de las caídas ocasionales. La estabilidad en algunos días también indica un comportamiento sólido en el mercado. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en un 18.68%, mientras que su volatilidad anual es del 24.37%. Dado que el 18.68% es menor que el 24.37%, esto indica que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su volatilidad anual. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,77 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre cuenta con filiales en más de 40 países, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado global de seguros.