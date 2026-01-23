Este viernes, 23 de enero de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 3,92 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 55.578. Esta cifra refleja una variación del 0% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre mostró una tendencia mayormente positiva, con cinco días de aumento y solo tres de descenso. Además, se mantuvo estable en un día, lo que sugiere una recuperación en su valor tras las caídas iniciales. Esta dinámica podría indicar un interés renovado por parte de los inversores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 55.92%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 24.37%. Esto indica que el comportamiento de la acción en este periodo reciente es inestable y ha experimentado muchas variaciones. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, Mapfre enfrenta una mayor incertidumbre en comparación con su desempeño más estable a lo largo del último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,86 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros.

La empresa opera en más de 45 países y cuenta con una sólida presencia en América Latina. Su línea de negocio incluye seguros de vida, salud, automóviles y hogar, entre otros. Mapfre es reconocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el sector asegurador.