En la apertura de mercados de este viernes, 13 de marzo de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 3,62 euros y registran un volumen de 66999 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -1,2% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia negativa, con un total de 7 descensos y solo 3 aumentos. Esto indica una presión a la baja en el valor de la acción, lo que podría reflejar una falta de confianza por parte de los inversores en el corto plazo. En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se ha situado en un 18.71%, lo que es menor que la volatilidad anual del 24.66%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una reducción en las variaciones y una mayor consistencia en su desempeño financiero reciente. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,62 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como a la gestión de activos. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre cuenta con filiales en más de 40 países y es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.