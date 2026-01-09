Este 9 de enero de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 4.27 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 76,608 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.23% en comparación con el cierre del día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el sector asegurador.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia negativa, con seis descensos y solo cuatro aumentos. Esto indica una presión a la baja en el valor de la acción, lo que podría generar preocupación entre los inversores sobre su rendimiento a corto plazo.

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se ha situado en un 18.72%, lo que es menor que la volatilidad anual del 22.68%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una reducción en las variaciones y una mayor consistencia en su desempeño financiero reciente.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 4,2 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como a la gestión de activos.

La empresa opera en más de 45 países y cuenta con una sólida presencia en América Latina. Su línea de negocio incluye seguros de vida, salud, automóviles y hogar, entre otros. Mapfre es reconocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el sector asegurador.