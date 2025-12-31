La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este miércoles, 31 de diciembre de 2025 es de 4,28 euros y fijan un total de 82.517 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,6%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo tres de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque hubo momentos de estabilidad que podrían indicar un posible soporte en el precio.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en un 8.85%, mientras que su volatilidad anual es del 22.77%. Dado que el 8.85% es menor que el 22.77%, se puede concluir que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,32 euros el y un mínimo de 2,38 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.5M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros.

La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Mapfre cuenta con una fuerte presencia internacional, operando en más de 40 países y con una sólida reputación en el mercado asegurador, lo que la convierte en un referente en el sector.