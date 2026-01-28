Este 28 de enero de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 3.88 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 99,626 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.41% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad y el interés continuo en el mercado de valores español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y 4 descensos. A pesar de las caídas, la mayoría de los días se registraron incrementos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se ha situado en un 21.73%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 24.51%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una menor variación en sus precios y una tendencia hacia la estabilidad en el corto plazo.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,83 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros.

La empresa opera en más de 45 países y cuenta con una sólida presencia en América Latina. Su línea de negocio incluye seguros de vida, salud, automóviles y hogar, entre otros. Mapfre es reconocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el sector asegurador.