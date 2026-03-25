Este 25 de marzo de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 3.77 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 117,844 acciones. Esta cifra representa una variación del 1.40% en comparación con el día anterior, lo que refleja el interés de los inversores en el mercado español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso. Sin embargo, también se han registrado cuatro días de estabilidad y aumento, lo que sugiere cierta resistencia en el valor de la acción a pesar de las caídas. Esta mezcla de movimientos indica un comportamiento volátil en el corto plazo. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en 14.27%, mientras que su volatilidad anual es de 24.41%. Dado que 14.27% es menor que 24.41%, se puede concluir que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, la empresa ha experimentado menos variaciones en su rendimiento. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una compañía española de seguros y reaseguros, con sede en Madrid. Fundada en 1933, se ha consolidado como una de las principales aseguradoras en el mercado español y en América Latina, ofreciendo una amplia gama de productos que incluyen seguros de vida, salud, automóviles y hogar. La empresa cotiza en el Ibex 35 y cuenta con una fuerte presencia internacional, operando en más de 40 países. Mapfre se destaca por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, así como por su sólida reputación en el sector asegurador, lo que la convierte en un referente en el ámbito financiero.