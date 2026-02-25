La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este miércoles, 25 de febrero de 2026 es de 3,96 euros y fijan un total de 110.915 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,76%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente alcista, con seis aumentos y cuatro descensos. A pesar de las caídas, la mayoría de los días se registraron incrementos, lo que sugiere un comportamiento positivo en el valor de la acción. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en 18.92%, lo que es menor que la volatilidad anual del 24.46%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la menor volatilidad semanal sugiere menos variaciones en comparación con el promedio anual. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,77 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre cuenta con filiales en más de 40 países, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado global de seguros.