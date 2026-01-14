La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este miércoles, 14 de enero de 2026 es de 4,15 euros y documentan un total de 114.176 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,19%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo dos de aumento, lo que indica una presión negativa en el valor de la acción. Además, se mantuvo estable en un día, lo que sugiere cierta resistencia en medio de la caída general.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en 19.08%, mientras que su volatilidad anual es de 22.79%. Dado que 19.08% es menor que 22.79%, esto indica que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 4,15 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros.

La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con millones de clientes en todo el mundo, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado asegurador global.