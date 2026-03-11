En la apertura de mercados de este miércoles, 11 de marzo de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 3,7 euros y registran un volumen de 76791 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,48% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia negativa, con un total de 6 descensos y solo 4 aumentos. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, lo que podría indicar una falta de confianza por parte de los inversores en el corto plazo. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 25.67%, lo que es superior a la volatilidad anual del 25.04%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere un aumento en la incertidumbre y la fluctuación de su valor en el mercado. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como a la gestión de activos. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre cuenta con filiales en más de 40 países y es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.