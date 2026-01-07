La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este miércoles, 7 de enero de 2026 es de 4,27 euros y fijan un total de 145.673 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,33%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de 6 descensos y solo 4 aumentos. Esto indica una presión negativa en el valor de la acción, sugiriendo que los inversores podrían estar preocupados por factores que afectan su rendimiento.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se ha situado en un 9.15%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 22.61%. Dado que el 9.15% es menor que el 22.61%, se puede concluir que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad anual, lo que sugiere una menor variación en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 4,26 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como a la gestión de activos.

La empresa opera en más de 45 países y cuenta con una sólida presencia en América Latina. Su línea de negocio incluye seguros de vida, salud, automóviles y hogar, entre otros. Mapfre es reconocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el sector asegurador.