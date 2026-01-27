La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este martes, 27 de enero de 2026 es de 3,86 euros y fijan un total de 164.420 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,78%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en seis ocasiones y una caída en tres, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. La estabilidad en un día indica que, a pesar de las fluctuaciones, la acción ha mantenido un nivel de confianza entre los inversores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, Mapfre ha experimentado una volatilidad del 55.24%, significativamente superior a su volatilidad anual del 24.50%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones en este periodo reciente, lo que sugiere un aumento en la incertidumbre en el mercado en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,83 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros.

La empresa opera en más de 45 países y cuenta con una sólida presencia en América Latina. Su línea de negocio incluye seguros de vida, salud, automóviles y hogar, entre otros. Mapfre es reconocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el sector asegurador.