Este martes, 18 de noviembre de 2025, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) se negocian a 4 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 223.746. Esta cifra refleja una variación del -0,6% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre mostró una tendencia mayormente negativa, con un total de 6 días de descenso. Sin embargo, también se registraron 4 días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en su desempeño. La combinación de estos movimientos indica que, a pesar de las caídas, la acción ha tenido momentos de recuperación.

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se ha situado en un 21.78%, lo que es menor que la volatilidad anual del 23.04%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente es inferior a la media anual, sugiriendo menos variaciones en su desempeño financiero en este periodo reciente.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,17 euros el y un mínimo de 2,42 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una compañía española de seguros y reaseguros, con sede en Madrid. Fundada en 1933, se ha consolidado como una de las principales aseguradoras en el mercado español y en América Latina, ofreciendo una amplia gama de productos que incluyen seguros de vida, salud, automóviles y hogar.

La empresa cotiza en el Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado bursátil español. Mapfre se destaca por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad y cuenta con una sólida presencia internacional, operando en más de 40 países y atendiendo a millones de clientes en todo el mundo.