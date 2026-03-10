Este 10 de marzo de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 3.73 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 162,623 acciones. Esta cifra representa una variación del 2.70% en comparación con el día anterior, lo que refleja un interés notable por parte de los inversores en el mercado español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre mostró una tendencia mayormente negativa, con un total de 6 días de descenso. Sin embargo, también se registraron 4 días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La fluctuación indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación que podrían ser indicativos de un posible cambio en la tendencia si se mantiene el impulso positivo. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 40.15%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 25.11%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como a la gestión de activos. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre cuenta con filiales en más de 40 países y es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.