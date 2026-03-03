En la apertura de mercados de este martes, 3 de marzo de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 3,81 euros y registran un volumen de 153464 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -1,75% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de algunos repuntes, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una presión negativa en el valor de la acción. La estabilidad fue escasa, lo que podría indicar incertidumbre en el mercado. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en un 17.83%, mientras que su volatilidad anual es del 24.47%. Dado que 17.83% es menor que 24.47%, esto indica que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su volatilidad anual. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,77 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con una sólida reputación en el mercado, destacándose por su compromiso con la innovación y la atención al cliente.