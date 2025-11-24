En la apertura de mercados de este lunes, 24 de noviembre de 2025, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 3,98 euros y registran un volumen de 218087 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 1,17% en comparación con el día de ayer.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre mostró una tendencia negativa, con un total de 6 descensos y solo 4 aumentos. Esto indica una presión a la baja en el valor de la acción, sugiriendo que los inversores podrían estar preocupados por factores que afectan su rendimiento.

Fuente: narrativas-es

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en 19.70%, lo que es menor que la volatilidad anual del 23.21%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, sugiriendo una menor variación en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,17 euros el y un mínimo de 2,42 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros.

La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con millones de clientes en todo el mundo, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado asegurador global.