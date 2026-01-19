Este lunes, 19 de enero de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,22 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 93.596. Esta cifra refleja una variación del -0,75% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo cuatro días de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, aunque los incrementos indican que hay momentos de recuperación. La estabilidad en algunos días también podría reflejar un intento de consolidación en el precio.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en 15.40%, lo que es menor que la volatilidad anual del 22.79%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, sugiriendo una menor variación en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 4,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros.

La empresa opera en más de 45 países y cuenta con una sólida presencia en América Latina. Su línea de negocio incluye seguros de vida, salud, automóviles y hogar, entre otros. Mapfre es reconocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el sector asegurador.