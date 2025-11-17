La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este lunes, 17 de noviembre de 2025 es de 4,07 euros y fijan un total de 89.918 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,54%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, lo que podría indicar preocupaciones entre los inversores sobre su rendimiento a corto plazo.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en 19.65%, lo que es menor que la volatilidad anual del 23.02%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, sugiriendo una reducción en las variaciones y una mayor consistencia en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,17 euros el y un mínimo de 2,42 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una compañía española de seguros y reaseguros, con sede en Madrid. Fundada en 1933, se ha consolidado como una de las principales aseguradoras en el mercado español y en América Latina, ofreciendo una amplia gama de productos que incluyen seguros de vida, salud, automóviles y hogar.

La empresa cotiza en el Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado bursátil español. Mapfre se destaca por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad y cuenta con una sólida presencia internacional, operando en más de 40 países y atendiendo a millones de clientes en todo el mundo.