La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este lunes, 9 de marzo de 2026 es de 3,54 euros y documentan un total de 402.231 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -3,06%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo dos días de aumento. Además, se mantuvo estable en dos ocasiones. Esta situación sugiere una presión negativa en el valor de la acción, lo que podría preocupar a los inversores. En la última semana, Mapfre ha experimentado una volatilidad del 33.59%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 25.20%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de Mapfre ha estado sujeta a fluctuaciones más pronunciadas en comparación con su desempeño más estable a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,54 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como a la gestión de activos. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre cuenta con filiales en más de 40 países y es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.