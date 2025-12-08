En la apertura de mercados de este lunes, 8 de diciembre de 2025, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,01 euros y registran un volumen de 40331 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,05% en comparación con el día de ayer.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 5 aumentos y 4 descensos. Esto sugiere que, a pesar de algunas caídas, la acción ha logrado mantener un impulso favorable en su valor. La estabilidad en ciertos momentos también indica un posible equilibrio en la percepción del mercado sobre la compañía.

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se ha situado en un 17.72%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 22.72%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una menor variación en sus precios y una tendencia hacia la estabilidad en el corto plazo.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,11 euros el y un mínimo de 2,38 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.5M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros.

La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Mapfre cuenta con una fuerte presencia internacional, operando en más de 40 países y con una sólida reputación en el mercado asegurador, lo que la convierte en un referente en el sector.