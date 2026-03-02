La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este lunes, 2 de marzo de 2026 es de 3,84 euros y documentan un total de 399.406 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -2,78%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 4 aumentos y 6 descensos. Esto sugiere una volatilidad en su valor, donde los incrementos no han logrado compensar las caídas, lo que podría generar preocupación entre los inversores sobre su estabilidad a corto plazo. En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se situó en 21.90%, lo que es menor que la volatilidad anual del 24.54%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una reducción en las variaciones y una mayor consistencia en su desempeño financiero reciente. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,77 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con una sólida reputación en el mercado, destacándose por su compromiso con la innovación y la atención al cliente.