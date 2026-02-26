La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este jueves, 26 de febrero de 2026 es de 3,95 euros y fijan un total de 107.709 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,1%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y 3 descensos. Esto sugiere un interés creciente por parte de los inversores, a pesar de las caídas intermitentes que podrían indicar cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad en algunos días también refleja un equilibrio en la demanda y la oferta de sus acciones. En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se ha situado en un 18.64%, lo que es menor que la volatilidad anual del 24.41%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es inferior a la anual, sugiriendo menos variaciones en su desempeño reciente. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,77 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre cuenta con filiales en más de 40 países, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado global de seguros.