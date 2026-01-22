Este 22 de enero de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 3.91 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 164,834 acciones. Esta cifra representa una variación del 1.35% en comparación con el día anterior, lo que refleja el interés de los inversores en el mercado español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia negativa, con cinco descensos y solo tres aumentos, lo que indica una inestabilidad en su valor. Además, se mantuvo estable en dos ocasiones, lo que sugiere que, a pesar de las caídas, hay momentos de resistencia en el mercado.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, Mapfre ha experimentado una volatilidad del 55.52%, significativamente superior a su volatilidad anual del 24.40%. Esta diferencia indica que el comportamiento de la acción es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo, lo que puede generar incertidumbre entre los inversores.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,86 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros.

La empresa opera en más de 45 países y cuenta con una sólida presencia en América Latina. Su línea de negocio incluye seguros de vida, salud, automóviles y hogar, entre otros. Mapfre es reconocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el sector asegurador.