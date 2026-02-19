Este 19 de febrero de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) abren en el IBEX 35 con un precio de 3.92 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 62,286 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.20% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad y el interés en el mercado de la aseguradora española. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia positiva, con un total de 7 aumentos y solo 3 descensos. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia la compañía. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en un 18.75%, lo que es menor que la volatilidad anual del 24.47%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, a pesar de las fluctuaciones recientes. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, aunque ha habido variaciones en el corto plazo, la tendencia general de la compañía se mantiene más controlada en el contexto anual. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,77 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con millones de clientes en todo el mundo, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado asegurador global.